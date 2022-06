Aboutaleb: Rol van overheid moet anders, zwaksten worden uitgeknepen

Het is tijd voor een herijking van de rol van de overheid. Dat stelt Ahmed Aboutaleb, die vindt dat te veel elementaire rechten aan de markt zijn overgelaten. ,,De politiek is te veel gaan applaudisseren voor de markt.”

De burgemeester van Rotterdam sprak in het kader van de Drees-lezing, maar zijn boodschap was dezelfde als tijdens twee eerdere recente toespraken. De overheid is ‘te veel gaan applaudisseren voor de markt’, stelde hij. ,,Te veel elementaire rechten als wonen, energie en zorg zijn aan de markt overgelaten.”

Hij hekelde ook de doorgeschoten automatisering. ,,De overheidsdienaar bij wie burgers terechtkonden is gedigitaliseerd, vervangen door callcenters met eindeloze digitale menu’s waarin jouw vraag nooit past en websites van overheidsdiensten met DigiD waarmee ouderen niet overweg kunnen. Digitalisering is voor velen een zegen, maar voor anderen een gedrocht.”

Doordat veel aan de markt werd overgelaten, werden tijdens de financiële crisis bijvoorbeeld geen woningen gebouwd, zei Aboutaleb. ,,De overheid stond erbij en keek ernaar en greep niet in om het woningaanbod op peil te houden.” Met de huidige wooncrisis als gevolg. ,,Die schaarste aan woningen drijft de prijzen op en malafide ondernemers ruiken hun kans. In Carnisse sprak ik een Bulgaarse vrouw die 1600 euro voor 60 vierkante meter betaalt; 1600 euro! Ik was toen zo boos, dat ik meteen de telefoon heb gepakt om de minister te bellen. Ik zei: ‘U moet hier vandaag iets aan doen. Niet morgen, maar vandaag.”’

Het is tijd voor een andere rol van de overheid, aldus Aboutaleb, die in zijn toespraak drie PvdA-prominenten citeerde. ,,De cyclus van beleid maken, bijsturen en evaluatie ‘klopt niet meer en duurt te lang’. ,,Het heeft ontbroken aan bescherming voor de zwakkeren. We hebben een sterke overheid nodig. met oog voor de menselijke maat.”

