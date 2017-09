'Sorry voor het ontslag, kom alsjeblieft terug!'

De oproep geldt voor alle ambtenaren, maar vooral de afdeling stedelijke ontwikkeling betaalt de tol voor de ontslaggolf in crisistijd. De afdeling kampt met een hoge werkdruk en achterstanden. ,,De bouwaanvragen komen nu in rap tempo binnen en we kunnen niet met gelijke tred mensen aannemen’’, zei Aboutaleb vanmorgen bij het Miljoenenontbijt.



Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van ondernemersorganisatie VNO-NCW bespreekt de burgemeester de rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Tegelijkertijd geeft hij zijn mening over de Rotterdamse economie. Hij verwacht veel van de bouwplannen in de stad. In Rotterdam komen 50.000 nieuwe huizen en veel bestaande panden hebben extra isolatie nodig om aan milieueisen te kunnen voldoen. ,,Ieder nieuw huis levert structureel twee banen op. Tel uit je winst.’’



Alleen kampt zowel de gemeentelijke afdeling die bouwaanvragen behandelt als de aannemerij met personeelstekort. ,,Ondertussen heb ik thuis tientallen briefjes liggen van klusjesmannen die bij mij aan de slag willen. Dat zijn mensen die in de crisisjaren zijn uitgespuugd en noodgedwongen aan de slag zijn gegaan als zzp’er.’’ Misschien moeten de grote bouwbedrijven die eens benaderen, oppert hij. ,,Met excuses voor het ontslag.’’ Hij steekt de hand in eigen boezem, want zo'n brief moeten de ex-ambtenaren die ooit op de afdeling stadsontwikkeling werkten ook krijgen, vindt hij. ,,Met groot ‘sorry’ eronder.’’



Zulke brieven zijn nog niet daadwerkelijk verstuurd door de gemeente Rotterdam. ,,Ik zou het mooi vinden als we dat zouden doen.’’