Aboutaleb uit de running na operatie

Verdachte ook in hoger beroep vrijgespro­ken van dubbele kerstmoord in Hellevoet­sluis

12:16 Alanson G. (28) uit Hellevoetsluis blijft een vrije man. Hij is opnieuw vrijgesproken van de dubbele kerstmoord, vier jaar geleden in zijn woonplaats. Justitie was in 2017 tegen de vrijspraak door de rechtbank in hoger beroep gegaan en eiste twee weken geleden bij het hof in Den Haag 18 jaar gevangenisstraf.