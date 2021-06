Aboutaleb verdedigt politieoptreden na wedstrijd Feyenoord: ‘Relschoppers vermengden zich met fans’

Volgens Aboutaleb werden de problemen veroorzaakt door een groep van honderd relschoppers die zich op het plein voor het stadion ophielden. ,,Door een gecoördineerde actie probeerden zij de hekken van het voorplein van het stadion te forceren en zich toegang tot het stadion te verschaffen”, aldus de burgemeester. ,,De ME was dichtbij en heeft ingegrepen om te voorkomen dat de groep het stadion in zou gaan. Vanwege het gebruik van het zware vuurwerk, stenen, vuilnisbakken en hekken heeft de ME een verzoek gedaan de waterwerper in te zetten. Op dit verzoek via de politiechef heb ik akkoord gegeven.”