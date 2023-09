Aboutaleb: Vreselijke dag voor Marokkaanse gemeenschap, vlag boven stadhuis halfstok

DCMR geeft stankcode af vanwege het weer: bedrijven moeten uitstoot doorgeven

Milieudienst DCMR heeft een stankcode afgegeven voor de industrie in het gehele Rijnmondgebied. De waarschuwing is uitgevaardigd vanwege het weer. Door bepaalde weersomstandigheden, zoals langere perioden met weinig wind, verspreiden stoffen in de lucht zich minder snel dan normaal.