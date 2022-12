Aboutaleb wil geen ‘staat van beleg’ rond Marokko-duel: ‘Mensen geen angst inpraten’

Burgemeester Aboutaleb ziet niks in extra maatregelen rond de WK-wedstrijd van Marokko, komende zaterdag. ‘Dat gaan we niet doen.’

Leefbaar Rotterdam vroeg de burgemeester donderdag het centrum van de stad af te sluiten voor auto’s, en ook om preventief fouilleren tijdens en na de wedstrijd mogelijk te maken. ,,Ik maak me zorgen over komende zaterdag”, zei raadslid Ingrid Coenradie. ,,Mensen gaan kerstinkopen doen, eten, stappen. Maar hoe veilig is het nog?” Ze pleitte ook voor maatregelen ‘omdat we niet willen niet dat Rotterdammers voor eigen rechter gaan spelen’.

Coenradie vond dat Aboutaleb na het vorige duel van Marokko ‘vrij lichtzinnig’ over de situatie had gesproken, terwijl agenten werden bekogeld. ,,Het viel wel mee, van rellen was volgens de burgemeester geen sprake. Maar ik vat dit niet lichtzinnig op.”

Quote Ik ontdek een patroon van haatzaaien Theo Coskun, Raadslid SP Rotterdam

Aboutaleb reageerde gepikeerd. ,,Ik snap dat u zich solidair wil tonen met de politie, maar dat doe ik al veertien jaar”, zei hij. En over de situatie na Marokko-Spanje: ,,Het grootste deel van de fans heeft zich prima gedragen. Een klein deel misdroeg zich. Er was nul materiële schade, ook niet aan particuliere eigendommen.”

Hij is dan ook niet van plan om extra maatregelen te nemen. ,,Ik voel er weinig voor om een soort staat van beleg af te kondigen. Laten we mensen ook geen angst inpraten. Kom zaterdag vooral inkopen doen in de stad, drink ‘s wat, eet ‘s wat, ga daarna de wedstrijd kijken. De politie is scherp om eventuele onrust de kop in te drukken. Zoals altijd.”

De meeste fracties waren ontstemd dat Leefbaar opnieuw een debat had aangevraagd over het onderwerp. Theo Coskun (SP) sprak van een ‘patroon van haatzaaien’.

