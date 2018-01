Aboutaleb zou salafisten-uitspraak zo weer doen

VIDEOBurgemeester Aboutaleb is geen moment in de verdrukking geweest in het debat vanavond in de Rotterdamse gemeenteraad over zijn salafisten-uitspraak. Een motie van treurnis haalde het bij lange na niet en hij weigerde pertinent zijn woorden terug te nemen.

Aboutaleb had als steuntje in de rug een A4-tje voor zich liggen met daarop zijn precieze uitspraken die hij deed in het radio-interview met Dit is de Dag. Hij keek er slechts één keer op. ,,Ik heb nooit gezegd, ik ben salafist’’, argumenteerde Aboutaleb halverwege het debat.

Dat hij geen protest had aangetekend tegen de kop was omdat de uitspraak niet tussen aanhalingstekens stond. Maar dat vond de VVD een te grote nuancering van zijn woorden. En daar kwam de blik op het A4-tje: ‘Elke moslim is een beetje salafist’, dat is wat ik heb gezegd.’’ En dat was ook nog eens bedoeld met een ‘kwinkslag en knipoog’, zei de burgemeester. En, moest de raad bedenken, hij had ook slechts dertig seconden de tijd gehad om een antwoord te geven.

Quote Laten we elkaar geen mietje noemen Burgemeester Aboutaleb

Maar om zijn precieze woorden draaide het niet eens. Aboutaleb heeft al minstens twee keer eerder ongeveer dezelfde uitspraak gedaan. De laatste keer 5 oktober, in een debat met diezelfde gemeenteraad. Maar de burgervader had landelijk reuring veroorzaakt, dus moest hij op het matje komen bij de rechtse partijen. Zware termen waren verwaterd door zijn woorden en hij had de inzet van de AIVD en NCTV gefrustreerd, vond Leefbaar Rotterdam. Het CDA eiste dat de burgemeester inzag dat het salafisme wel degelijk gevaarlijk kan zijn voor kwetsbare jongeren. Links hield het op een ‘onzinnig debat’ dat slechts een verkiezingsstunt was.

Verdediging

,,Laten we elkaar geen mietje noemen’’, begon de burgemeester zijn verdediging. ,,Niemand kan twijfelen aan de inzet van deze burgemeester op het gebied van veiligheid.’’ Hij palmde het CDA in door te zeggen dat fractievoorzitter Eskes helemaal gelijk had met haar zorgen om de kwetsbaren. ,,Wij moeten hen warm blijven houden voor het wij-gevoel.’’

Maar zijn uitspraken terugnemen, zoals Tanya Hoogwerf van Leefbaar eiste, daar peinsde hij niet over. ,,Een uitspraak terugnemen die typerend is voor deze mens is wel heel veel gevraagd. Het antwoord is dan ook onomwonden ‘néé’.’’ Sterker nog, hij zou het zo weer doen. ,,Het is een van mijn kerntaken duiding te geven op vraagstukken waarmee ik mij bezighoud.’’

De motie van treurnis die Leefbaar daarna indiende werd alleen door de eigen partij gesteund. Die motie, die raakte de trotse Aboutaleb misschien nog wel het meest. ,,Hiermee wordt lichte twijfel gezaaid over de vertrouwensrelatie die ik heb met deze raad. Dat vind ik heel jammer.’’

