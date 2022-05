Acht auto’s in één nacht beschadigd door brandstichting

Waterlei­ding gesprongen in Rotterdam-Kralingen, 130 woningen zonder water

In de Jeruzalemstraat in Rotterdam-Kralingen is dinsdagmiddag rond 14.00 uur een waterleiding gesprongen. In totaal zitten 130 woningen op dit moment zonder water, zegt een woordvoerder van waterbedrijf Evides. Dit ongemak duurt ongeveer tot 17.45 uur.

