Acteur Cor van Rijn overleden

OM in hoger beroep om snelheids­boe­tes op A29

11:40 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, die in juli besloot dat tienduizenden automobilisten dit en vorig jaar ten onrechte een snelheidsboete hebben gekregen op de A29 bij Heinenoord. De kromming in de weg is daar volgens de rechter zo groot, dat er geen nauwkeurige snelheidsmeting kan worden gedaan.