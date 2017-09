Actie Sint-Maarten levert tonnen hulpgoederen op

Rotterdammer Patrick Marcelino zette vrijdag een hulpactie op touw onder de naam Make St. Maarten great again. ,,Het is echt niet normaal wat er allemaal binnenkomt, maar we hebben nóg veel meer nodig,'' aldus Marcelino, die eraan toevoegt dat vooral aan toiletartikelen, matrassen en babyvoeding een groot tekort is op het getroffen eiland.