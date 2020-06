Actiegroep na afblazen Rotterdamse ‘coronademo’: ‘Ga met z’n allen naar Den Haag!’

UPDATE Petitie: doop de Atatürk­straat om in de Pim Fortuyn­straat

20:45 De straatnamencommissie in Rotterdam krijgt binnenkort wellicht een petitie binnen van de PVV met het verzoek de Atatürkstraat in de wijk Prinsenland te veranderen in de Pim Fortuynstraat. De partij springt daarmee in de bres voor de Armeense gemeenschap, die het onder het regime van Atatürk zwaar te verduren had in Turkije.