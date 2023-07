Actiegroep Oeververbinding010 houdt protest tegen komst van nieuwe brug: ‘Een tunnel is beter’

De strijd tegen de komst van een nieuwe stadsbrug in Rotterdam duurt voort. Zondag houdt de actiegroep Oeververbiding010 een protest in De Esch. Als een van de organisatoren blikt Jaap Kes (31) alvast vooruit. ‘De race is nog niet gelopen.’