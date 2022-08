Actievoerders in Rotterdams tentenkamp hebben één grote droom

In de Spaanse Polder in Rotterdam is het No Border Camp 2022 neergestreken. Het is een actie tegen het Nederlandse en Europese migratiebeleid. Het ultieme doel? Een wereld zónder grenzen, waar mensen zich vrij kunnen bewegen.

Zo'n 150 mensen bivakkeren in de Spaanse Polder in de hitte. Hier willen ze een statement maken. ,,We willen dat iedereen vrij is om te wonen en te leven waar hij wil’’, zegt Mark van de organisatie.

Er staan workshops, kunst, ontmoetingen en acties op het programma. Het kamp is op maandag opgebouwd en staat er tot en met zondag. In 2013 was het No Border Camp ook al in Rotterdam. Ze wilden opnieuw graag in deze regio neerstrijken, zegt Mark. ,,Hier zijn veel plekken die iets met het migratiebeleid te maken hebben.’’ De Spaanse Polder bleek een geschikte plek om het kamp op te tuigen.

Ultieme doel

Nu is het industriegebied langs de A20 niet de meest zichtbare locatie om actie te voeren. Maar Rotterdammers die nooit in de buurt van de Spaanse Polder komen, zouden de actievoerders best ergens anders tegen kunnen komen. Zo stond eerder deze week een kleine groep met spandoeken en flyers voor het gebouw van Nationale Nederlanden en staan er meer publieksactie op de agenda.

Een belangrijk speerpunt van het kamp is ‘Abolish Frontex’. De ongeveer 130 internationale groepen en organisaties die zich daar achter scharen willen dat Frontex wordt afgeschaft. Dat is het Europese grens- en kustwachtagentschap.

Maar wat hopen ze met het No Border Camp op Rotterdamse bodem te bereiken? ,,Het ultieme doel is een wereld zonder grenzen. Dat iedereen vrij is om te wonen en te leven waar hij of zij wil. Dat is niet met één kamp te bereiken, maar we willen er wel aandacht voor vragen op deze manier.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.