Actievoerders protesteren in de haven tegen het coronabeleid: verkeer Maasvlakte muurvast

De Maasvlakte is door de barricade onbereikbaar. De actievoerders blokkeren sinds 14.00 uur het gebied rondom de Coloradoweg en een nabijgelegen viaduct, waardoor aan het einde van de A15 een grote file is ontstaan. Op dit moment is de politie in gesprek met de actievoerders. ,,We vragen de groep om de demonstratie een paar meter te verplaatsen, zodat het verkeer kan doorrijden", meldt een woordvoerder van de politie. “We houden rekening met verschillende scenario's.” Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.