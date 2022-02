Actievoerders protesteren verkleed als kwal en walvis tegen schip in Rotterdamse haven

Groot container­schip breekt los van kade in de Rotterdam­se haven door harde wind

Bij het containeroverslagbedrijf ECT op de Maasvlakte is aan het begin van de avond een groot containerschip losgeslagen. Het gaat om het 400 meter lange schip Ever Gentle, dat volgens het Havenbedrijf Rotterdam aan de voorkant was losgebroken door de harde wind.

6 februari