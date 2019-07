Adriaan (76) voelt zich tien jaar jonger na hartoperatie in Erasmus MC

Het gaat stukken beter met Aad van Toor, beter bekend als Adriaan. De in Maassluis geboren acrobaat is weer helemaal op de been nadat hij afgelopen voorjaar een hartoperatie onderging in het Erasmus MC, zei hij gisteren in RTL Boulevard.