Advies: ‘Stop uitverkoop van sociale huurwoningen Vestia’

CU/SGP: Zorg in het geding door problemen tussen VGZ en Ikazia Ziekenhuis

8 juli Tjalling Vonk, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, wil van het Rotterdamse college weten of de gemeente bereid is om in gesprek te gaan met zorgverzekeraar VGZ. Naar aanleiding van de berichtgeving over de patiëntenstop bij het Ikazia Ziekenhuis heeft de partij schriftelijke vragen ingediend.