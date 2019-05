Advies: tbs met dwangverpleging voor insulinemoordenaar

Rotterdam­se verdachte aanslag Panorama bekent deels

10:10 Een van de verdachten van de aanslag op weekblad Panorama in juni vorig jaar heeft vandaag een verklaring afgelegd. Mike van den B. (26) vertelde dat hij erbij was toen een antitankwapen werd afgeschoten op de Teleportboulevard in Amstertdam-Sloterdijk. Hij zei dat hij niet vooraf wist dat dit zou gebeuren en betuigde zijn spijt dat hij de betreffende dag als chauffeur dienst heeft gedaan.