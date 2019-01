Advocaat opgepakte terreurverdachte: ‘Hij maakte alleen wat puberale opmerkingen op internet’

Nog veel onduide­lijk­heid rond dood Feis

16:24 Het is nog onduidelijk wat de precieze toedracht is van de schietpartij op nieuwjaarsdag waarbij de 32-jarige Rotterdamse rapper Feis om het leven kwam. De politie vermoedt dat er een ruzie in een café aan de schietpartij vooraf is gegaan, maar de eigenaresse ontkent dat.