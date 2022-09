Advocaat van Edwin M.: ‘Hij maakte verkeerde beslissing met desastreuze gevolgen’

Was het doodslag? Of kon vrachtwagenchauffeur Edwin M. (47 jaar) daadwerkelijk niet op tijd remmen en probeerde hij motoragent Arno de Korte niet te ontwijken? Advocaat Dirk Timmermans stelt dat hij ‘een verkeerde beslissing heeft genomen met desastreuze gevolgen’. ,,Maar hij heeft hem niet met opzet aangereden.’’

De familie van de doodgereden motoragent noemde de verdachte verleden week in de Rotterdamse rechtbank nog ‘moordenaar’. Het OM acht moord met voorbedachten rade echter niet bewezen, maar wel doodslag. Volgens justitie zou de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer met opzet in een opwelling hebben doodgereden. De eis: twaalf jaar celstraf met tbs met dwangverpleging. ,,Zijn vrachtwagen was het wapen.’’

M. heeft zelf keer op keer gezegd: ‘Het was een ongeluk, ik zag de motoragent te laat en kon kon niet meer op tijd remmen maar wilde uitwijken’. Medeleven sprak hij in de rechtszaal nooit uit. Ook niet in zijn laatste woord. Op de vraag van de rechter wat hij nog wilde zeggen was zijn antwoord ‘Helemaal niets’.

‘Nooit heeft willen uitwijken’

Volgens het OM klopt zijn verhaal over de fatale dag niet. Hij had de motoragent al eerder moeten zien, op het stuk rechtdoor en niet pas op de uitvoegstrook, zoals hij zelf zegt. ,,Alles wijst erop dat de verdachte nooit heeft willen remmen, nooit heeft willen stoppen, nooit heeft willen uitwijken maar opzettelijk zonder snelheid te verminderen hem heeft frontaal heeft aangereden’’, zei de officier van justitie.

Volgens zijn advocaat kan de verklaring van M., die hij keer op keer herhaalde, wel degelijk kloppen en was de aanrijding een ongeval. Hij zou in een ‘fractie van een seconde’ een verkeerde beslissing hebben genomen. Dat hij de motoragent al eerder had kunnen zien ‘kan niet met zekerheid worden gesteld’.

Waarom volgteken werd gegeven ‘zal altijd raadsel blijven’

M. zou naar het fietspad hebben gekeken omdat hij later rechtsaf wilde slaan en naar de losplaats, om te zien of er een rij stond bij de terminal waar hij zijn container zou afgeven. Waarom de motoragent hem een volgteken gaf ‘zal altijd een raadsel blijven’, stelt zijn advocaat die wel denkt dat de actie van de motoragent op de fatale dag een gevolg was van de lange voorgeschiedenis. ,,Ik deed helemaal niets verkeerd, waarom moesten zij mij weer hebben’’, verklaarde M. bij de politie.

Quote Ik deed helemaal niets verkeerd, waarom moesten zij mij weer hebben Verdachte Edwin M.

De verdachte heeft het idee dat de motoragent keek naar wie er achter het stuur zat, toen hij eerder over een fietspad parallel aan de weg reed. M. reed pas sinds kort weer op zijn vrachtwagen, nadat hij in 2020 een fietser had doodgereden. Bij dit ongeluk, waarvoor hij nooit werd vervolgd, had hij wel hard geremd maar kon hij de plotseling overstekende fietser niet missen.

Twee eerdere aanrijdingen

In 2015 raakte een motoragent bij een aanrijding met M. zijn arm kwijt. De vrachtwagenchauffeur werd veroordeeld tot een taakstraf wegens onzorgvuldig rijgedrag, maar de rechtbank vond opzet niet bewezen. ,,Voor alle betrokkenen was die uitspraak moeilijk te verkroppen’’, stelt de advocaat.

Sindsdien zouden M. en zijn familie zijn bedreigd en zouden er met regelmaat motoragenten langs zijn gereden of juist ter hoogte van het erf zijn gekeerd. Ook zou hij vaker dan daarvoor zijn gecontroleerd en zou er door agenten op zijn naam zijn gezocht zonder dat dat nodig was. Verder waren er meldingen bij het CBR dat hij een ‘tijdbom’ was. In een bijeenkomst werd de agenten van de verkeerspolitie gezegd dat er geen hetze mocht ontstaan tegen M..

‘Maanden uitgedaagd en geprovoceerd’

,,Hij is maanden uitgedaagd en geprovoceerd maar van enige agressie was geen enkele sprake’’, zegt zijn advocaat hierover. ,,Zijn omgeving, mede-chauffeurs en opdrachtgevers spreken enkel positief over M. Het beeld dat hij een levensgevaarlijke verkeerscrimineel was, klopt niet.’’

Het OM stelt dat zijn conclusie na ‘uitgebreid en objectief onderzoek’ is dat er van vermeend opjagen van de verdachte door politie ‘nimmer sprake is geweest’. Kijkend in alle systemen zei de officier van justitie eerder al dat de familie niet ‘bovengemiddeld vaak’ werd gecontroleerd. Op de fatale dag ‘deed motoragent Arno zijn werk. Niet meer en niet minder.’

Quote Kennelijk werkte de aanwezig­heid van de politie in het verkeer als een rode lap op een stier Openbaar Ministerie

Het OM stelde verleden week wel dat M. in een overspannen toestand achter het stuur zat en in een opwelling met opzet de motoragent doodreed. ,,Kennelijk werkte de aanwezigheid van de politie in het verkeer als een rode lap op een stier.’’ Hij zou niet hebben kunnen omgaan met de oplopende spanningen nadat zijn leven overhoop was geraakt na de eerdere aanrijdingen. Volgens de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum was M. ook verminderd toerekeningsvatbaar.

Geheugenverlies

Vanaf het moment van de aanrijding totdat hij in het politiebusje zat, zou M. zich niets meer herinneren. Dit hoewel hij twee keer langs de aanrijdingsplek reed, zijn container afleverde, zijn vrachtwagen inspecteerde en naar Middelharnis reed. Het OM neemt de mening van deskundigen over die zeggen dat dit geheugenverlies ‘onwaarschijnlijk is’. De advocaat heeft de indruk dat hij op de automatische piloot en in een waas reed.

Uitspraak 12 oktober om 13.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.