Advocaat van Willem Holleeder wil Eerste Kamer in: ‘Ik ben serieus verbijsterd over gebrek aan basaal fatsoen’

Zorgen over toekomst van Rotterdam­se vogelop­vang: 'Door de stijgende prijzen hebben de centra het zwaar'

Er zijn zorgen over de toekomst van de Rotterdamse vogelopvang. Vogelklas Karel Schot laat samen met andere wildopvangcentra in Zuid-Holland in een brandbrief een noodkreet horen over het beleid van de provincie. De vogelopvang zegt jaarlijks een vaste bijdrage nodig te hebben om te blijven bestaan.