Advocaat wil dat proces tegen verdachte prostitutiemoorden wordt gestopt

Het komt sporadisch voor dat de verdediging van een verdachte vraagt de rechtszaak te stoppen omdat vanwege het geestelijke onvermogen van de persoon in kwestie geen sprake kan zijn van een eerlijk proces. ,,Het wordt echt in noodgevallen toegepast’’, reageerde de voorzitter van de rechtbank na het verzoek. ,,Zo’n verzoek wordt ook heel zelden gehonoreerd. Uit rapporten van gedragsdeskundigen blijkt dat de verdachte begrijpt waar het om draait. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen die er op duiden dat meneer geen snars begrijpt van de vervolging.’’



Albert B. werd aanvankelijk verdacht van vijf Rotterdamse prostitutiemoorden uit de eindjaren negentig van de vorige eeuw. Hij kan wegens gebrek aan bewijs volgens justitie echter nog voor maar twee zaken worden vervolgd. Op drie van de vijf vrouwen die destijds in Rotterdam op bijna identieke wijze werden vermoord, zijn geen sporen van B. gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de spermasporen die destijds op de slachtoffers Berendina Stijger (1990) en Francis Hofland (1991) werden aangetroffen, in elk geval van de verward ogende Schiedammer afkomstig zijn. Naar de aanklager eerder bekend maakte was Berendina Stijger geen prostitutie, maar een dakloze vrouw.