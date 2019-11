Advocaat wil gegijzelde journalist opnieuw oproepen om te getuigen over vergismoord

Voetbal­lers SC Feyenoord hebben weg omhoog gevonden

20:54 Aan het begin van het seizoen was het spel oké, maar het leverde geen punten op. De laatste weken werden er wél punten gehaald in de hoofdklasse, maar was het spel weer minder. Tegen ARC kwamen alle krachten van Sportclub Feyenoord samen.