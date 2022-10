Advocaten willen vrijspraak voor verdachte Leon van M. in zaak Oostvoornse kofferbakmoord

De geruchtmakende Oostvoornse kofferbakmoord , waarbij Van Toledo (35) levend verbrandde in de achterbak van haar auto, dateert van 2005. Vele jaren later wees een opnieuw onderzocht DNA-spoor naar Van M. (45). De rechtbank veroordeelde hem tot vijftien jaar cel. Hij ging tegen de straf in hoger beroep.

Onderzoeksmethoden

Wat Hoogendam en Grift betreft is er geen enkel bewijsmiddel waaruit blijkt dat Van M. ten tijde van de gruwelmoord op één van de plaatsen delict is geweest. Volgens justitie echter was Van M. in het huis van Van Toledo en stak hij dat in brand. Ook, stelt justitie, zette hij enkele kilometers verderop de auto van Van Toledo in lichterlaaie waarna de brandweer haar stoffelijk overschot in de achterbak aantrof.