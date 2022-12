Afgedankte kerstbomen krijgen hier een nieuw leven: 'Geweldig project'

Geparkeer­de auto gaat in vlammen op in Rotterdam

Een auto die geparkeerd stond op de Graafstroomstraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichterlaaie. Ook een auto die ernaast stond, is zwaar beschadigd geraakt.

