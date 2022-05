Afkicken van de gekte rond Feyenoords finale

In zijn biografie beschreef de beroemde coach Sir Bobby Robson wat voor hem een voetbalclub is. ‘Niet de gebouwen, de directie of de mensen die worden betaald om haar te vertegenwoordigen. Niet tv-contracten, marketingafdelingen, vip-tribunes. Het is het geluid, de passie, het gevoel dat je daarbij hoort, de trots in jouw stad. Het is een jongentje dat de stadiontrappen voor het eerst beklimt, aan de hand van zijn vader, starend naar het heilige gras onder hem en verliefd wordt, zonder dat hij er ook maar iets tegen kan doen.’