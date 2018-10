Afrekening Dyron kan ook vergismoord zijn

PvdD: houd kinderfes­ti­val van Shell buiten de stad

18:07 De Rotterdamse Partij voor de Dieren wil via raadsvragen voorkomen dat Shell de stad aandoet met een rondreizende circustent waarin basisscholieren aan het denken worden gezet over water, voedsel en energie. De partij is bang dat het energieconcern kinderen vals voorlicht. Het stadsbestuur zou daarom een ‘inreisverbod’ moeten instellen voor het festival.