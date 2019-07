Afrojack heeft mogelijk miljoenen euro's belastingschuld

Havenste­der vraagt Lage Land-flat om geduld voor grote onderhouds­beurt

17:30 Huurders van de Henri Eversstraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land moeten nog even geduld hebben voor de opknapbeurt van hun woongebouw. Woningcorporatie Havensteder komt over enkele jaren met groot onderhoud, zo heeft een woordvoerder vanmiddag laten weten. Een tijdstip kon hij niet noemen.