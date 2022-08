Afscheid van Bram Peper in het stadhuis: ‘Hij heeft mijn leven gered’

Op de kist lag, naast een bos bloemen met lint in de Rotterdamse kleuren, de Van Oldenbarneveltpenning: de hoogste onderscheiding van de gemeente, die Peper kreeg bij zijn afscheid in 1998 maar in 2001 terugstuurde naar het stadhuis, nadat zijn relatie met de gemeente was beschadigd door de bonnetjesaffaire. Op verzoek van de familie lag de penning nu, twintig jaar later, op de kist.

Zoals de 67-jarige Christine. Zij leerde Peper 32 jaar geleden kennen, toen ze uit haar huis gezet was vanwege crimineel gedrag van een familielid. Zelf zou ze pas veel later van alle blaam gezuiverd worden, maar het was Peper die haar hielp toen ze finaal in de knel zat, vertelde ze. ,,Hij heeft mijn leven gered. Het maakt me niet uit hoe anderen over hem praten. Het was een warm mens en hij hielp me terwijl hij dat niet hoefde te doen.”