Afschuw na homogeweld op Zuid: ‘Dit probleem is groter dan we denken’

De VVD maakt zich grote zorgen over het geweld tegen homo’s in Rotterdam. Directe aanleiding is de mishandeling van een 34-jarige man op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid, vorige week op klaarlichte dag.

Het incident kwam tot nu toe niet naar buiten. Volgens de Rotterdamse VVD laat het incident zien dat homogeweld in Rotterdam een veel groter probleem is dan wordt verondersteld.

Het slachtoffer zegt vorige week vrijdagmiddag te zijn belaagd nadat hij zijn fiets op slot zette op de Vuurplaat, een winkelstraat in Feijenoord. Een van de drie daders zou hebben gezegd: ‘Wat kijk je, kankerhomo!’, waarna de drie op hem begonnen in te slaan. Hij werd uiteindelijk ontzet door een passant en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer: ,,Het was voor hem overduidelijk dat hij werd gepakt vanwege zijn geaardheid. Hij werd door de daders ook als zodanig uitgescholden. Toch is het in eerste instantie als geweldsincident geregistreerd door de politie, en niet als geweld tegen een lhbti’er. Hij is eerst ook niet naar Roze in Blauw doorgestuurd, de eenheid binnen de politie die hier juist voor is. Dat gebeurde pas nadat een wijkraadslid hem daarop wees.”

Quote Hij heeft nooit aangifte gedaan. Uit angst voor represail­les, maar ook vanuit het gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt Pascal Lansink-Bastemeijer, Fractievoorzitter VVD Rotterdam

De VVD heeft vragen over de zaak gesteld aan het college. De politie wil daarom niet inhoudelijk reageren. ,,Maar we nemen het incident zeer serieus. Het onderzoek is in volle gang”, aldus een woordvoerder.

Het slachtoffer zegt al jaren regelmatig te worden uitgescholden vanwege zijn geaardheid. Lansink-Bastemeijer: ,,Hij kijkt voortdurend om zich heen. Zijn feminiene uitstraling is aanleiding tot structureel verbaal geweld. Maar daar heeft hij nooit aangifte van gedaan of melding van gemaakt. Uit angst voor represailles, maar ook vanuit het gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt. Zulke signalen krijgen we helaas veel vaker. Daarom vrees ik dat dit probleem veel groter is dan we op basis van de cijfers denken.”

