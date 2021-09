Afschuw over aanhoudend geweld rond Feyenoord: ‘Acties gericht op zaaien angst en intimidatie’

De raad sprak donderdagochtend over het zoveelste incident in een half jaar tijd, nadat eerder al raadsleden werden bedreigd, Feyenoord-prominenten werden thuis opgezocht en een sportschool en het COC-kantoor werden beklad. ,,Dit was een nieuw dieptepunt", zei Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Robert Simons. ,,Deze acties zijn gericht op het zaaien van angst en intimidatie, met als doel het voorkomen van een nieuw stadion. Dit is georganiseerd geweld om een politiek doel te bereiken. Ik begin te denken dat we deze kleine geradicaliseerde groep Feyenoord-supporters moeten gaan bestempelen als terreurgroep.”