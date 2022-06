Afsluiting Ketheltunnel door ziekmeldingen was te voorkomen: ‘Protocollen niet gevolgd’

Zo reageerde de voorzitter van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post geschokt op het afsluiten. ,,Als twee mensen ziek zijn en ons land staat vast, dan hebben we het niet goed georganiseerd.’’ Ook op sociale media was de kritiek niet mals. Naar aanleiding van Kamervragen zei Harbers toe de evaluatie van de beslissing te delen met de Tweede Kamer.

Menselijke fout

Uit die evaluatie blijkt nu dat de protocollen die ochtend niet volledig zijn gevolgd, aldus de minister. Hij ontkent dat er structurele personeelstekorten bij Rijkswaterstaat zijn. ,,In de ontstane situatie waren er verschillende mogelijkheden om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel, maar door een menselijke fout is te laat volgens protocol gehandeld.”

Volgens de minister is het besluit om bij afwezigheid van voldoende toezicht de Ketheltunnel te sluiten, op zichzelf een juiste beslissing geweest. ,,Maar dit besluit had echter niet genomen hoeven te worden, als er in een eerder stadium gehandeld was volgens de voorgeschreven werkwijze. Het is fout gegaan in de opschaling en interne communicatie.”