Aftrap songfestivalseizoen: Tel Aviv schenkt Rotterdam deze kleurrijke ‘Legosleutel’

Burgemeester Aboutaleb krijgt tijdens de officiële aftrap van het Eurovisie Songfestival de sleutel overgedragen van de vorige gaststad Tel Aviv. Het is een kunstwerkje om in te lijsten, de kleurrijke stadssleutel van Tel Aviv die burgemeester Aboutaleb vanmiddag in het stadhuis in ontvangst nam. Met de skyline van de Israëlisch stad, plus het al even fleurige beeldmerk van het Eurovisie Songfestival. Op een afstandje lijkt het een creatie uit Legoland. Het overhandigen van de sleutel in de Burgerzaal was de symbolische start van het songfestivalseizoen.



De creatie van de vorige gaststad van deze wereldwijde liedjesparade krijgt een plekje aan de reeds lijvige sleutelbos, die al een jaar of tien lang naar het gastland verhuist. ,,De bos wordt vanaf deze week tot en met eind januari 2021 tentoongesteld in de centrale ontvangsthal van het stadhuis’’, zo meldt de Rotterdamse organisatie van ESF.