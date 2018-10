Afvalorganisatie ISWA vestigt hoofdkantoor in Rotterdam

De ISWA zetelt nu nog in Wenen. In Rotterdam zullen 10 tot 15 mensen op het hoofdkantoor werken.

De verhuizing vindt uiterlijk in januari 2020 plaats. In datzelfde jaar vindt ook het ISWA World Congress in Rotterdam plaats. Dit 3-daagse congres is in het WTC en trekt naar verwachting zo’n duizend congresdeelnemers.