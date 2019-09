Agent breekt arm bij aanhouding Kruiskade: twee collega's licht gewond

UPDATE Politieach­ter­vol­ging eindigt in crash, bestuurder vast wegens poging doodslag

31 augustus Een 35-jarige automobilist uit Den Bosch die in de nacht van vrijdag op zaterdag met dik 185 kilometer per uur over de Brienenoordburg in Rotterdam sjeesde zit vast. Hij had drie medepassagiers aan boord van zijn Volkswagen Golf. Na een achtervolging vond de politie bij de mannen in de auto een grote fles lachgas en een flink geldbedrag.