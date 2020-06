Agent deelt kopstoot uit bij preventieve fouilleeractie in Rotterdam-Zuid na dreiging van groepje mannen

De fouilleeractie begon vrijdag om 17.00 uur. Volgens de politie wilde een aantal mannen zich onttrekken aan de actie. Ze liepen een garagebox in met de mededeling dat ze daar niet gefouilleerd mochten worden. ‘Op grond van het bevel dat is afgegeven door de burgemeester om de veiligheid in dat veiligheidsrisicogebied te bevorderen, gingen de agenten over tot fouillering’, schrijft de politie in een bericht.