Agent die kopstoot gaf, wordt vervolgd omdat hij volgens justitie loog over gewelddadige arrestatie

rotterdam Veel steun voor garagehou­der Atik, maar politie­chef en burgemees­ter zwijgen over kopstoot agent

Garagehouder Atik Samur is deze week bedolven onder de steunbetuigingen. Maar van politiechef Fred Westerbeke en burgemeester Ahmed Aboutaleb hoorde de Rotterdammer nog niets. ,,Of ik excuses wil? Excuses zou na alles wat er is gebeurd wel te makkelijk zijn.’’