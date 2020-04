Agent geschopt en gebeten nadat hij mannen vraagt afstand van elkaar te houden

Tweedui­zend positieve testen, 37 extra opnames in ziekenhuis

15:24 De afgelopen dag is van 37 coronapatiënten uit de Rotterdamse regio gemeld dat zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen nu 608 regiogenoten in het ziekenhuis of hebben daar gelegen. Het aantal positieve testen in het verspreidingsgebied van het AD Rotterdams Dagblad is gestegen tot exact tweeduizend.