Agent Jackson is dragqueen: ‘Als mensen aan politie denken, zien ze een stoer machogebeuren’

Daklozen worden ’s morgens niet meer op de stoep gezet na een nacht in de opvang

10:00 De nachtopvang zoals die altijd was, is voorgoed verdwenen. Dat stelt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen. Nooit meer staan daklozen na het ontbijt op de stoep om pas in de vroege avond weer naar binnen te mogen. De opvang is voortaan 24 uur per dag en zeven dagen per week open.