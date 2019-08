Agent krijgt klappen na aanspreken asociale bruidsstoet, één aanhouding

Jeroen G. (40) krijgt werkstraf voor dodelijk ongeval met hoogwerker

15:29 De man die in 2016 op de Maasvlakte bij een bedrijfsongeval zijn leidinggevende klemreed met een hoogwerker, met zijn overlijden tot gevolg, is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. De rechtbank vindt dat de 40-jarige Jeroen G. uit Vinkeveen de hoogwerker heeft verplaatst zonder zich ervan te vergewissen of het slachtoffer op een veilige afstand was. ,,Er is zeer onzorgvuldig en onvoorzichtig gehandeld.’’