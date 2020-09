Agent lost waarschuwingsschot nadat man (53) met wapen niet luistert

Reddings­bri­ga­de geeft lesje plezierva­ren op de Nieuwe Maas: ‘Net alsof je op een driewieler de A16 op gaat’

30 augustus Weer of geen weer: iedere dag trekken tientallen, zo niet honderden speedbootjes, kano’s en jachten de Nieuwe Maas op. Met name onervaren kapiteins brengen zichzelf en anderen geregeld in de problemen. De Dordtse Reddingsbrigade gaat daarom het woeste water op om voorlichting te geven. Want de Maas is geen speeltuin.