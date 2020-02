Agent speelt vol passie op orgel in Laurenskerk

Kippenvel

,,Het was heel bijzonder. Men zegt weleens dat muziek verbindt. Als ik dat op één moment in mijn leven heb ervaren, dan was het wel vanmorgen”, meent Nieuwkoop. De agent in opleiding speelt al van jongs af aan orgel en gaf bij toeval begin dit jaar nog een optreden op hetzelfde in de Laurenskerk. Toen hij hoorde dat zijn beëdiging daar zou plaats vinden heeft hij zelf gevraagd dan te mogen spelen. ,,Het is iets wat ik graag wilde doen voor de groep, een blijvende herinnering”, licht hij toe, ,,Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat het zo'n vlucht zou nemen”, vervolgt Nieuwkoop. Na zijn optreden kreeg hij veel positieve reacties: ,,Sommige mensen vonden het het mooiste moment van de beëdiging of kregen kippenvel. Ik ging met een rugzak vol zenuwen naar boven maar ben heel blij dat ik het heb gedaan”, besluit hij.