Agent verstrekt gevoelige info, met dramatische gevolgen: keiharde wraakactie in drugsmilieu

vergisontvoering Verdachte Dordtenaar (33) in vergisont­voe­rings­zaak voorlopig op vrije voeten: ‘Wil mijn leven herpakken’

De 33-jarige Michael K. uit Dordrecht, één van de verdachten in de ‘vergisontvoeringszaak’ in Cruquius - waarvan de in Alblasserdam woonachtige Alex R. het echte doelwit zou zijn - is voorlopig vrijgelaten. Dit geldt ook voor medeverdachte Ferhay Y. (31). ‘Ik zou graag mijn leven willen herpakken.’

3 mei