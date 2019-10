Agent worden? ‘Voor 1700 euro per maand ga ik toch niet iemand doodschieten’

Met z’n drieën wandelen ze losjes over de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Wat ze aan het doen zijn? ,,Beetje shoppen, beetje kijken wat er gaande is’’, zegt Elvano, een 17-jarige Rotterdamse vmbo-scholier. Dat shoppen is al gelukt, een tasje van Bershka bungelt aan de hand van zijn klasgenoot KC, zoals hij zichzelf noemt. Hun vriend Adam is ook mee herfstvakantie vieren. Typische Rotterdamse jongens – modieuze sportkleding, dun goud kettinkje - de politie zou vast blij zijn, mochten ze zich over een paar jaar melden voor een baan.