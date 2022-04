Agent wurmt zich door klein gat onder huis om kat te redden, van schrik rent kat naar baasje terug

ik zeg je Jelle (17) vindt oorlog ‘heel heftig’: ‘Bij die president Poetin zitten er een paar kabeltjes niet goed toch?’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Jelle Krijgsman uit Hellevoetsluis trekt er graag op uit met zijn vintage caravan: „Mijn opa of pa zijn zo lief om ‘m op een campinkje te zetten.”

20 april