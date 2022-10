Agenten gewond bij rellen in stadion Graz, Twee Nederlanders neergestoken na wedstrijd Feyenoord

updateTijdens en na de wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz zijn ongeregeldheden uitgebroken in de Merkur Arena in het Oostenrijkse Graz. Volgens de lokale politie zijn daar gewonden bij gevallen, ook onder agenten. Op de weg naar het hotel zijn twee Nederlanders neergestoken. Vier Oostenrijkers zijn opgepakt.

,,Zulke wedstrijden, met zoveel geweld, hebben we in Graz niet eerder meegemaakt’’, stelt een woordvoerder, die over een ‘uitdagende’ wedstrijd spreekt. Naast de vier verdachten van de steekpartij zijn nog eens zes mensen gearresteerd. Met hulp van camerabeelden worden gezocht naar meer relschoppers.

Politie: Geen traangas maar pepperspray

De ME gebruikte in het stadion onder peperspray -geen traangas zo stelt een woordvoerder- om de rellende supporters in bedwang te houden. ,,De supporters gebruikten ook pepperspray en gooiden met alles wat ze te pakken konden krijgen naar de agenten.’’ Hierbij raakte enkele politiemensen gewond.

Op filmpjes is te zien hoe supporters op het vak proberen de ME aan te vallen. Buiten het vak gooien ze onder met houten platen naar de politiemensen. Het gebruikte pepperspray komt hard aan bij de supporters, die hier boos over zijn. Te zien is hoe sommige op de tast teruglopen naar het vak.

Bij de mars naar het stadion zouden auto’s vernield zijn, voor de wedstrijd waren al confrontaties tussen supporters op de thuistribune, waar ook Feyenoord-aanhang terecht was gekomen. Na het fluitsignaal ging het los, met name onder de tribunes.

Feyenoord-fans steken voor het duel tussen hun club en Sturm Graz vuurwerk af op de tribune van de Merkur Arena.

,,Zo onnodig om de boel te gaan slopen na de wedstrijd’’, schrijft Kees Lau op Twitter. De voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder was zelf ook in Oostenrijk. ,,Wees boos op Feijenoord. Die hebben het volkomen onnodig verkloot tegen een hele matige tegenstander.’’

Een Feyenoordfan die in het stadion aanwezig was, laat aan de regionale omroep Rijnmond weten dat er een groep van 50 tot 100 raddraaiers was, die zouden zijn bijgestaan door een aantal Poolse supporters van de club Pogon Szczecin.

Uit op confrontatie

Op een van de bekendste hooliganaccounts van twitter werd eerder al melding gemaakt van een vechtafspraak de dag voor de wedstrijd, waarbij Feyenoord bij een vechtafspraak met Graz hulp kreeg van bevriende hooligans van de Poolse en een Kroatische club. De Oostenrijkse politie liet eerder aan lokale media weten voorbereid te zijn op de komst van supporters die uit waren op geweld. De club annuleerde kaarten die Nederlanders hadden gekocht voor de thuisvakken.

Quote Het waren vooral jonge gasten die op een confronta­tie uit waren Fan

,,Het waren vooral jonge gasten die op een confrontatie uit waren”, aldus de anonieme fan tegen RTV Rijnmond, die zei te vrezen dat de Europese voetbalbond UEFA Feyenoord sancties op zal leggen. PSV kreeg dit Europese seizoen al straf van de UEFA na wangedrag van supporters bij Arsenal. Zij mogen geen uitpubliek mee naar het laatste groepsduel in Noorwegen.

Feyenoord ging in de vijfde groepswedstrijd in de Europa League in de blessuretijd onderuit tegen Sturm Graz. Het duel eindigde in een 1-0-nederlaag voor de Rotterdammers. Volgende week donderdag is de wedstrijd tegen Lazio Roma bepalend of de club overwintert in Europa.

Op de video is te zien dat supporters vernielingen aanrichten.

