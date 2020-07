Agenten mogelijk vervolgd na discriminatie in app-groep

De discriminerende teksten werden vandaag gepubliceerd in het NRC. Ze werden gedaan na een incident eerder dat jaar waarin een aantal jongeren een leeftijdsgenoot ernstig mishandelde. Het ging om een filmpje waarin een witte 15-jarige jongen minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse. De agenten omschreven burgers met een migratieachtergrond onder meer als ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’ op wie ze willen ‘schieten’, blijkt uit screenshots die het NRC in handen heeft. ,,De uitspraken in de app-groep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten, en overschreden ver de kaders van de professionele ruimte waarin politiemedewerkers kunnen bewegen’’, oordeelt Aboutaleb.