Agenten schieten agressieve man neer op galerij van flat

De politie arriveerde even na half elf in de straat na een melding van overlast. De brandweer moest er aan te pas komen om de neergeschoten man van de galerij naar de ambulance over te brengen. Hij is daarop met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een woordvoerster van de politie kan nog niets zeggen over de achtergronden. De op Rotterdam zuid gelegen wijk is de laatste tijd vaker in het nieuws vanwege geweldsincidenten, vaak veroorzaakt door jeugdigen die met elkaar in de clinch liggen.