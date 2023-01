Agenten verrichten glibberige aanhouding in Ridderkerk: ‘We zaten volledig onder de modder’

De lekkerste pasta komt gewoon uit de polder: Gabriella wint prijs met familiere­cept

De Italiaanse chef-kok Gabriella Ficarelli (33) van restaurant Divina Cucina in Oud-Beijerland heeft het allereerste NK Lekkerste Pasta gewonnen. De vierkoppige jury op de Horecava was razend enthousiast over haar ‘Orecchiette Mia’. Een traditioneel recept van haar overgrootmoeder uit Puglia die haar kookkunsten én de Hoeksche Waard als culinaire hotspot landelijk veel lof oplevert.

17 januari