Agenten wilden verdachte reanimeren, maar die spuugde bloed in hun gezicht: vijf weken cel geëist

De aan heroïne verslaafde Let werd begin dit jaar onwel toen de politie hem aan wilde houden vanwege een auto-inbraak. Op het moment dat een agent met de AED in de weer ging, kwam de verdachte ‘tot leven’ en spuugde hij de politieman bloed in het gezicht. Dat deed hij nog eens toen een collega zich over hem boog.

Niet alleen smerig voor de agenten, óók verontrustend. De Let bleek namelijk hepatitis C onder de leden te hebben. Pas na drie lange maanden van onzekerheid kregen de politiemensen te horen dat de verdachte hen niet had besmet.

‘No police, no police’

De politierechter veroordeelde de Let eerder voor belediging en legde hem, ook vanwege een diefstal, drie weken celstraf op. Daarmee ging de rechter voorbij aan de eis van de aanklager: die vond dat de Let vrijgesproken moest worden, aangezien ze niet kon bewijzen dat de man expres had gespuugd.

De advocaat-generaal benadrukt donderdag tijdens het hoger beroep anders naar de zaak te kijken. Ze merkt op dat de Let vlak voor de gebeurtenissen ‘no police, no police’ riep en de man twee keer uit het niets weer ‘tot leven’ kwam. Opzet, dus. Ze eist vijf weken cel.

Let al uitgewezen

De advocaat van de verdachte betoogt dat het spugen wel degelijk bij ‘een soort epileptische aanval’ hoorde en haar cliënt daar dus niks aan kon doen. De man zou tussen de twee spuugincidenten zijn bewustzijn hebben verloren.

De raadsvrouw vindt het vervelend dat de agenten in onzekerheid hebben geleefd, maar stelt ook dat deskundigen het duo beter hadden kunnen informeren. Volgens haar is het duidelijk dat hepatitis C via spugen niet overdraagbaar is.

Overigens is de man al naar Letland uitgewezen en woont hij nu in Zwitserland. Uitspraak over twee weken.

